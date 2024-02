Basket serie b. Ferrara, guardia alta. Benedetto: "Costretti a vincere due gare»

Penultimo impegno della prima fase per Ferrara Basket, attesa domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena dalla trappola Social Osa, squadra da prendere con le pinze nonostante una classifica deficitaria e le ultime due sconfitte consecutive contro Cernusco e Pizzighettone. Con l’esclusione dal campionato di Cesena, un eventuale arrivo tra le prime quattro dipenderà solamente dai biancazzurri: "Per noi non è cambiato poi molto – commenta coach Benedetto (nella foto) –, dobbiamo vincere le prossime due partite per entrare nel novero delle prime quattro. Domenica scorsa abbiamo blindato la quinta posizione, ora ci si è presentata questa opportunità. Quella di domani è una sfida in cui abbiamo tutto da perdere, contro una squadra che si sta giocando le ultime carte per scappare dalla zona playout e assicurarsi una salvezza anticipata. E’ un tipo di partita in cui le motivazioni sono fondamentali". All’andata Ferrara vinse 72-63 in una partita dalle due facce, giocata malissimo nel primo tempo e ribaltata nella ripresa: "A Milano giocammo i primi venti minuti in maniera orribile – ricorda il vice Castaldi –, poi all’intervallo ci ricompattammo. Dobbiamo ripartire da quella seconda parte di gara, siamo una squadra che sta cercando di ricostruire la sua identità e che ha bisogno di queste due vittorie".

Jacopo Cavallini