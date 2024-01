Basket serie B. Ferrara ha qualcosa da farsi perdonare. Furlani: "L’obiettivo è riconquistare i tifosi»

"Sappiamo di aver aperto una ferita, rimarginarla sta a noi nelle prossime gare". Dopo la sosta natalizia è tempo di scendere in campo per Ferrara Basket 2018, che affronta domani il primo impegno del suo 2024 sul parquet di Nerviano. I biancazzurri devono cancellare l’ultimo fragoroso ko casalingo con Cesena, e rimettersi in marcia in un campionato dalla classifica ancora serratissima. "L’aspetto motivazionale sarà un fattore fondamentale – commenta coach Adriano Furlani –, si tratta di recuperare un’adeguata condizione mentale dopo questo periodo di feste. Ora siamo di nuovo nell’occhio del ciclone, additati di essere una squadra senza personalità e cuore: considerazioni che possono far male ma noi dobbiamo avere la stoffa per reagire.

Non possiamo pensare a lunga scadenza, l’obiettivo è affrontare una partita alla volta, perché abbiamo dimostrato fin qui che la nostra lacuna peggiore è la continuità: adesso siamo concentrati su Nerviano, una squadra che ha subito solo due sconfitte importanti – con Fidenza e con noi all’andata – mentre le altre se le è giocate tutte alla pari. Sono una squadra fisica che può contare su una rotazione a dieci uomini, e che in casa ha vinto quattro partite su sei: dovremo prestare molta attenzione.

Il rapporto con la nostra gente? Sicuramente non siamo nella condizione di poter chiedere qualcosa al pubblico ferrarese – continua Furlani –, siamo noi che ora dobbiamo riportarli dalla nostra parte, con applicazione, atteggiamento e volontà. Fino ad ora Ferrara ha dimostrato che ha ancora voglia di vedere pallacanestro, nessuno si aspettava che in questa prima fase ci fossero così tante presenze al palasport, sta a noi salvaguardare questo patrimonio che la società è riuscita a creare. Al tempo stesso dobbiamo essere noi a portare gente al palazzo, sappiamo che il pubblico aumenta quando vede la squadra giocare e vincere: ripensando alle due partite perse in casa abbiamo la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada.

Ora c’è voglia di ricominciare e capire finalmente che ruolo possiamo recitare".

Recuperato Romondia dopo i guai all’adduttore, Ferrara scenderà in campo al completo.

Jacopo Cavallini