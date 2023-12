Basket serie B:. Ferrara in palestra. Si riparte il 7 a Nerviano

Dopo aver staccato nei tre giorni natalizi, Ferrara Basket 2018 torna in palestra oggi pomeriggio per riprendere confidenza col basket giocato e cominciare a preparare il ritorno in campo, previsto per domenica 7 gennaio a Nerviano. A dire il vero, i biancazzurri saranno sul parquet già fra 48 ore al Pala Salvatori di Consandolo per il test amichevole contro Ravenna, in occasione dell’evento "Capodanno a Spicchi", organizzato dalla società del patron Maiarelli assieme alla Cestistica Argenta. Una due giorni dedicata interamente alla pallacanestro, che partirà appunto venerdì 29 alle 18 con lo scrimmage tra Ferrara e Ravenna, derby parecchio sentito in A2 negli ultimi anni, e proseguirà poi alle 20.30 con la sfida tra Cestistica Argenta (Serie D) e Scuola Basket Ferrara (Serie C). Sabato 30, invece, spazio al "clinic" dedicato agli allenatori del territorio assieme a coach Andrea Diana, fino a pochi mesi fa assistente di Scariolo alla Virtus Bologna. Il diesse Pulidori nel frattempo continua a restare vigile in cerca di occasioni sul mercato, anche se Ferrara ha dovuto fare i conti con il "no" di Bisceglie per il play/guardia Chessari, che resterà per ora in Puglia, e le vicissitudini di Del Testa, che una volta uscito da Chieti dovrebbe accasarsi a Palestrina, compagine attualmente seconda nel girone F di B Interregionale. La sensazione però è che da qui al 7 gennaio qualcosa possa succedere, e che Ferrara possa presentarsi a Nerviano in una veste parzialmente nuova; il mese di gennaio sarà parecchio impegnativo per i biancazzurri, che affronteranno quattro trasferte su cinque gare totali nel primo mese dell’anno. Dopo Nerviano, si andrà sul campo di Pizzighettone, diretta concorrente per i primi quattro posti, poi il turno infrasettimanale casalingo con Fidenza ed altri due viaggi consecutivi prima a Cernusco e poi a Castel San Pietro Terme.

Jacopo Cavallini