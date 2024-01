Basket serie B. Ferrara volta pagina

In attesa di novità positive sul fronte del ricorso contro Cesena, che dovrebbero arrivare la prossima settimana, è quasi tempo di vigilia per Ferrara Basket 2018, attesa domenica pomeriggio alle 18 dal primo impegno del suo 2024 sul parquet di Nerviano. I biancazzurri dovranno cancellare il brutto ko casalingo coi Tigers dello scorso 20 dicembre, col quale hanno chiuso una prima parte di campionato fatta di continui alti e bassi: otto vittorie e sei sconfitte sono un ruolino di marcia non del tutto da buttare, considerato pure che i punti dalla vetta sono solo quattro, ma la piazza si aspettava di più da una squadra che a inizio anno si pensava potesse comandare il girone. Niente è perduto, mancano ancora otto gare alla fine della stagione regolare, nelle quali Ferrara (nella foto Yarbanga) ha l’obiettivo di conquistare una tra le prime quattro posizioni in classifica, per affrontare poi la seconda fase. All’andata Ferrara si impose agevolmente (89-72), comandando per tutti i quaranta minuti e facendo valere la differenza tecnica tra i due roster: i biancazzurri arrivano da due successi consecutivi in trasferta, a Milano e Piadena, con un finale di regular season che metterà loro di fronte cinque gare su otto lontano da Ferrara.