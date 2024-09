Basket Serie B, gara senza storia per Drigo e compagni. Adamant, un inizio devastante. A Gorizia domina per 40 minuti

dinamo gorizia

46

adamant ferrara

74

DINAMO : Peresson, Casagrande 15, Schina, Braidot, Baissero, Venturini, Diminic 8, Cestaro 6, Balladino 7, Luis 5, Sanad 5. All. Tomasi.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Sackey 6, Drigo 2, Santiago 18, Tio 4, Yarbanga 4, Solaroli 9, Turini 9, Ballabio 17, Braga, Marchini 5. All. Benedetto.

Arbitri: Cavinato e Allegro.

Parziali: 10-13; 16-37; 34-55.

A Romans d’Isonzo non c’è mai partita, l’Adamant mette subito le cose in chiaro e domina nella prima giornata di campionato, lanciando già un segnale alle concorrenti: finisce 46-74, e quello che colpisce di più è l’intensità difensiva con cui i biancazzurri annebbiano totalmente l’attacco goriziano, lasciato ad appena 46 punti in quaranta minuti. Intensità altissima nei primi minuti, tant’è che gli attacchi non sono precisissimi, e Ferrara sciupa qualche occasione per allungare: Gorizia non vede il canestro, l’Adamant sporca la lotta a rimbalzo ma non concretizza.

Al 5’ è 1-8, Santiago si sblocca dall’arco per il 3-11 poi la Dinamo prova a mettersi in ritmo: le polveri rimangono però bagnate, Ferrara difende alla morte e ad inizio secondo parziale prova a scappare (10-19). Percentuali bassissime da ambo le parti, Gorizia non segna per tre e minuti e mezzo, ma l’Adamant fa fatica anch’essa a trovare la via della retina, e a metà secondo quarto i rimpianti sono tanti per non essere riusciti ad allungare: al 15’ è 13-23, a due minuti dall’intervallo la truppa di Benedetto è in controllo sul 15-28. Dominio biancazzurro negli ultimi istanti di primo tempo, con Santiago e Ballabio sugli scudi: asfissiante la difesa di Drigo e soci, e in contropiede Ferrara allunga fino al +19.

La Dinamo prova a rientrare ad inizio ripresa, ma l’Adamant tiene gli occhi ben aperti e la rimonta goriziana si ferma sul -16 prima del canestro di Sackey che rimette in ritmo i suoi: al 26’ è 24-44, con Ferrara in pieno controllo sospinta da una quarantina di tifosi presenti a Romans d’Isonzo. La bomba di Marchini regala ai biancazzurri il massimo vantaggio sul +22, e nell’ultimo quarto la tensione rimane altissima nonostante il notevole vantaggio: l’Adamant vince 46-74 dopo aver toccato addirittura il +35, ed è già una prova di forza importante in ottica campionato, su un campo non facile come quello di Gorizia. Ora il calendario metterà di fronte ai biancazzurri altri due impegni contro squadre di prima fascia: se questo è l’inizio, ci sarà da divertirsi.

Jacopo Cavallini