Basket serie B. I Blacks, senza Cavallero e Ndiaye, convincono contro Jesi

General Contractor Jesi

66

Blacks Faenza

73

GENERAL CONTRACTOR JESI: Carnevale 2, Di Emidio 9, Berra 8, Valentini 10, Marulli 9, Cena 3, Bruno 10, Petrucci 5, Zucca 10, Giacché. All.: Ghizzinardi.

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 12, Calbini 15, Vico 13, Naccari, Zangheri 2, Poggi 8, Dincic 6, Cavallero ne, Fragonara 17, Tartaglia ne. All.: Garelli Note.

Parziali: 14-15; 29-36; 48-56

I Blacks chiudono la preseason con la vittoria in casa della General Contractor Jesi dell’ex Petrucci per 73-66 (15-14; 36-29; 56-48) ed è sicuramente un buon segnale in vista dell’esordio in campionato di sabato 25 settembre sul campo di Saronno.

I faentini, privi ancora di Cavallero lasciato a riposo precauzionale per un fastidio alla caviglia e di Ndiaye, hanno condotto i giochi per tutti i quaranta minuti di una partita che si è giocata senza l’azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto. Una buona circolazione di palla e canestri segnati al momento giusto, permettono di allungare sul 39-26, vantaggio che resta intorno alla doppia cifra, con Jesi che non vuole sfigurare nella sua prima amichevole casalinga prestagionale.

I Blacks, che nel corso dei quaranta minuti cambiano molti assetti tattici trovando sempre buone risposte dalla difesa e dal collettivo, mantengono il vantaggio fino al 73-66 finale. Una buona prova in vista dell’inizio del campionato.