Basket serie B: i ragazzi di Evangelisti si arrendono al Siena. La Sba sfiora l’impresa in casa della capolista

SIENA

Inizia col piede sbagliato il 2024 della Amen Bc Servizi. Al PalaCorsoni di Siena, i ragazzi di coach Evangelisti danno del filo da torcere alla capolista del girone, ma alla fine devono arrendersi con il punteggio di 66-57.

Decisive l’espulsione per somma di falli di Semprini a fine terzo quarto e la sterilità offensiva nell’ultimo quarto, quando gli amaranto hanno realizzato appena sei punti. In avvio la Sba parte con la giusta intensità e guadagna subito sei punti di vantaggio grazie ai punti di Zocca. Siena però reagisce subito e al primo mini-intervallo è sotto di soli due punti.

Nel secondo quarto le percentuali al tiro della Sba si abbassano notevolmente e la Virtus Stosa ne approfitta per prendere il largo grazie soprattutto ai canestri di Facciale. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono 37-28, ma nella terza frazione gli amaranto alzano i giri del motore trovando il canestro con maggior continuità e contenendo bene gli attacchi avversari. Sono ben 23 i punti realizzati da Provenzal e compagni in questo quarto, che garantiscono un punto di vantaggio. I più ispirati sono Iannicelli e Semprini Cesari (autori di 10 punti entrambi). Quest’ultimo però è costretto a uscire per raggiunto limite di falli e l’inerzia cambia, anche perché a metà ultimo quarto deve uscire anche l’altro centro, Giommetti.

Arezzo stringe i denti e limita Siena offensivamente, ma sbaglia alcuni canestri fattibili e finisce per perdere contatto dai padroni di casa, che nel finale amministrano il vantaggio e si prendono i due punti.

Peccato, ma la Sba ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Prossimo appuntamento domenica 14 alle 18 al PalaEstra contro Spezia per centrare il primo successo del nuovo anno.

Luca Amorosi