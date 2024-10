Basket serie B. I Raggisolaris hanno presentato il nuovo assetto societario

I Raggisolaris hanno illustrato il nuovo assetto societario e i piani futuri durante la presentazione della squadra tenutasi ieri nell’autosalone dello storico sponsor Montevecchi Quinto & Figlio. "Inizia un nuovo periodo per la Raggisolaris – spiega il vice presidente Gianni Bassetti –, un rinnovamento iniziato dall’assetto della società, per lavorare in maniera differente con l’obiettivo di fare meglio. Ovviamente Filippo Raggi è il presidente, poi ci sarà il sottoscritto come vice, Cristian Fabbri come general manager, Federico Tosi come club manager, Andrea Baccarini come direttore sportivo e Iacopo Monteventi come team manager. Tre i punti cardine del nuovo piano triennale. Prestare attenzione al budget, mantenendo sempre le ambizioni e la voglia di vincere. Rendere i Raggisolaris un contesto attrattivo per i giovani grazie al Raggisolaris Group, che allarga la nostra base aggiungendo all’Academy e al Campus anche gli Aviators Lugo, società che manterrà la propria identità. E creare rapporti sempre più solidi con le aziende e le istituzioni del territorio". A a livello giovanile è nato l’accordo con il Faenza Basket Project per la creazione di tre squadre femminili su Lugo e Cotignola e alcune maschili a Faenza.