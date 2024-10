Basket serie B - Il coach dopo il blitz a Livorno. OraSì, è arrivata la gara perfetta. Gabrielli: "Stimolati dai loro tifosi»

Capolavoro giallorosso. L’OraSì ha compiuto a Livorno la sua prima grande impresa in B Nazionale, vincendo una partita che neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe pronosticato a suo favore. Merito del solito gioco corale e di un Gay da 23 punti che quando ha sentito ‘l’odore del sangue’ si è esaltato davanti ad un pubblico che non lo ha certo accompagnato con frasi oxfordiane: il classico scenario che spesso lo porta a segnare un ventello. Nei giorni scorsi eravamo stati buoni profeti nell’individuarlo come match winner, ma se la guardia è stato il grimaldello da fuori e Crespi il totem dominante sotto canestro, tutto il gruppo ha girato a meraviglia, comandando sempre i giochi.

"Sono contento per i ragazzi – spiega coach Andrea Gabrielli –. Sapevamo di dover giocare una partita perfetta, in attacco ma soprattutto in difesa ed abbiamo rispettato il piano che ci eravamo prefissati. È stato un match punto a punto, che Ravenna ha meritato di vincere, come l’avrebbe meritato Livorno. I ragazzi sono stati bravi ad esprimere il loro gioco, sfruttando la giovane età e confrontandosi a viso aperto contro giocatori più esperti in un palazzetto meraviglioso. Non nego che siano riusciti a catturare l’energia dei tifosi e ad utilizzarla come stimolo per avere quel quid in più nei momenti decisivi. Rispetto a Cassino abbiamo fatto circolare meglio la palla, servendo con più costanza i lunghi dentro l’area. Abbiamo alternato bene le difese pur dovendo essere conservativi con qualche giocatore". Giovedì al PalaCosta arriverà una Chiusi in cerca di riscatto dopo il -20 subito in casa da Sant’Antimo.

Luca Del Favero