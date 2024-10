Lo sponsor Sima Bio per rilanciare la Cestistica

Sima Bio e Cestistica Argenta è il nuovo binomio del basket made in Argenta. L’altra sera nella cornice dell’ex convento dei Cappuccini è stato presentato il nuovo sponsor e le nuove divise sportive. Entrambe affondano le proprie radici su uno strato di valori comuni e condivisi quali: impegno, serietà, dedizione, altruismo per migliorare e formare i ragazzi con l’ausilio dell’attività sportiva e per un futuro nel mondo del lavoro. Le maglie saranno in due versioni, con inserti verdi che richiamano al marchio Sima Bio. Sima Bio è un’azienda importante nel territorio, ha un fatturato di 50 milioni e dà lavoro a 200 soci lavoratori. "Abbiamo deciso di sponsorizzare la Cestistica Argenta perché valorizza gli atleti dell’Argentano – ha evidenziato Giuseppe Ciani, presidente della cooperativa Giulio Bellini e direttore di Mulino Sima che, con il marchio Sima Bio, sponsorizza la squadra – un connubio che ben si combina con la nostra filosofia". "E’ un bel binomio – interviene il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – entrambe a sostegno della crescita del territorio. L’attenzione non è solo per il risultato, ma anche la crescita della socialità". La Cestistica Argenta è una neo promossa in Serie C, come primo anno "non abbiamo velleità di vertice – afferma il vicepresidente Paolo Paternoster – puntiamo a una salvezza tranquilla. La squadra è giovane, fondata in larga parte su atleti del territorio. Oltre a mantenere la categoria, l’obiettivo è valorizzare il settore giovanile". Alla presentazione delle nuove maglie e dello sponsor hanno preso parte il play Tommaso Magnani e il centro Daniele Boggian, oltre al presidente Tommaso Magnani. "La nuova divisa racchiude elementi e valori importanti – afferma il massimo dirigente del club – L’azienda ha creduto nel nostro progetto e nella necessità di far crescere il basket argentano. Le premesse sono incoraggianti: abbiamo aperto la campagna abbonamenti e stiamo ricevendo consensi dai tifosi".

Franco Vanini