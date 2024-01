Basket serie B: in campo oggi alle 18,30. Ferrara Basket anticipa a Cernusco: "Tante insidie, l’approccio giusto»

Ferrara Basket non può sbagliare sul campo del fanalino di coda Cernusco, in una gara che i biancazzurri di coach Benedetto devono portare a casa a tutti i costi per dar seguito alla bella vittoria casalinga con Fidenza. "La differenza di classifica c’è – ha dichiarato alla vigilia il tecnico degli estensi – ma andando al concreto mi sembra che recentemente questa squadra abbia perso contro Cesena e Nerviano, di certo non due formazioni che occupano la parte sinistra della classifica. Le ultime trasferte non ci fanno restare tranquilli, andiamo a giocare una partita contro una squadra che scenderà in campo in maniera tranquilla e senza grandi pesi sulle spalle. Noi invece siamo costretti a fare una buona prestazione, le insidie saranno tante e da parte nostra ci dovrà essere lo stesso approccio che abbiamo avuto con Fidenza. Il primo passo è stato fatto, ora dovremo farne un ulteriore in avanti sotto tutti i punti di vista, per cercare di riagguantare quelle posizioni che al momento ci appaiono un po’ lontane. Se guardiamo le due partite che ho guidato io in panchina l’approccio alla gara e l’attitudine difensiva sono stati i due aspetti che più sono cambiati in positivo, indipendentemente da chi andiamo ad affrontare ora dobbiamo pensare a noi stessi. Mi aspetto dai miei giocatori una maturità che alcuni di loro hanno già, e che devono essere bravi a trasmettere ai ragazzi più giovani.

Chiaramente vincere è il viatico migliore per essere felici e sereni, le facce sono più distese ma dobbiamo avere ben chiaro che Fidenza è il passato e c’è bisogno di tornare ad essere concentrati".

Ferrara sarà ancora priva di Cattani, e non avrà il giovanissimo Sankarè, che dalla prossima settimana sarà impegnato nell’Euroleague Next Gen Tournament; per avere la meglio di questa Cernusco, però, basterà proseguire su quanto di buono visto con Fidenza.

Jacopo Cavallini