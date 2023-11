BASKET SERIE B: in piemonte seconda sconfitta consecutiva. Toia non basta, la Sba va ancora ko

Seconda sconfitta di fila per la Amen Bc Servizi, che in Piemonte cede al supplementare contro Serravalle con il punteggio di 77-76. La Sba paga a caro prezzo alcuni errori commessi nei possessi decisivi dopo una bella rimonta. In avvio di gara, infatti, partono meglio i locali: nel primo quarto Semprini e Rossi tengono a galla la Sba, mentre prima dell’intervallo ci pensano Pelucchini e Toia a ricucire il divario (42-35 all’intervallo lungo). Nella ripresa la musica cambia, la Sba alza l’intensità difensiva e trova anche il primo vantaggio, ma Serravalle replica e alla terza sirena è sempre in vantaggio 55-53. Nell’ultimo quarto la Sba si conquista qualche punto di margine, poi però commette due ingenuità capitali: prima uno sfondamento di Rossi poi un fallo di Pelucchini sul tiro da 3 della disperazione dei piemontesi, che coi liberi portano la sfida al supplementare. Anche nell’overtime la Sba si ritrova avanti ma non è cinica. Toia allo scadere tenta il sorpasso ma il suo tiro, e le speranze di colpaccio, si fermano sul ferro.