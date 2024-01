Basket serie B interregionale

Rush finale di regoular season per l’Etrusca Patrie Basket San Miniato che ha in calendario gli ultimi 4 turni del girone B Nord-Ovest. Con la salvezza messa in cassaforte domenica scorsa, il team di Gabriele Martelloni mira a finire in bellezza questa fase provando a conquistare più punti possibili – 8 quelli ancora disponibili – per ottenere un miglior posizionamento nella griglia di partenza della seconda parte della stagione quando si giocherà un campionato contro le avversarie del girone Piemonte/Lombardia per decreterà gli abbinamenti dei play-off e play-out. Al momento l’Etrusca occupa il quarto posto con 24 punti e le prossime sfide sono tutte impegnative al di là della classifica. Si parte sabato sera, nell’inconsueto orario delle 21, con la trasferta dei sanminiatesi a Quarrata, avversario già battuto nella gara di andata, ma che si presenta con 22 punti al quinto posto con tanta voglia di rivalsa e reduce dalla bella vittoria a Genova. In casa è particolarmente temibile, ha ceduto solo in 2 occasioni e venderà cara la pelle. Seguiranno poi due partite interne per i biancorossi: la prima contro il team piemontese Serravalle (all’andata superato per un solo punto di differenza) e adesso inchiodato nella zona retrocessione con appena 12 punti. La seconda contro Basket Cecina, attuale capolista insieme a Siena in corsa per la conquista del vertice. Infine i sanminiatesi saranno impegnati nella trasferta a Lucca, rivale di alta classifica, che all’andata espugnò il PalaCrédit Agricole.

Stefania Ramerini