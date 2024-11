Basket Serie B Interregionale. Abc, la luce in fondo al tunnel. Dopo 5 sconfitte ecco la vittoria

Abc Castelfiorentino

71

Basket Aretina

67

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 9, Rosi 9, Lazzeri 4, Ticciati 3, Corbinelli n.e., Viviani n.e., Marchetti n.e., Falaschi 27, Azzano 4, Nnabuife n.e., Cantini, Gutierrez 15. All. Manetti.

BASKET ARETINA: Scortica 2, Toia 13, Iannicelli, Buzzone 16, Lemmi 4, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 4, Terrosi, Bischetti 16. All. Fioravanti.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze.

Parziali: 21-20; 36-30; 57-53.

CASTELFIORENTINO – In un colpo solo l’Abc rialza la testa dopo cinque sconfitte di fila e centra la prima vittoria stagionale di fronte al proprio pubblico. Al Pala Betti gli uomini di coach Manetti piegano infatti 71-67 il Basket Aretina, con un uomo su tutti a guidare la cavalcata gialloblu: Francesco Falaschi, autore di una prestazione superlativa, con 27 punti realizzati e tanta concretezza. Il tutto nella serata in cui, oltre a Scott Nnabuife, anche Giovanni Corbinelli è sceso in panchina soltanto per onor di firma a causa di una fascite plantare. Ma, soprattutto, nella serata in cui l’Abc ha mostrato un’intensità difensiva che non si vedeva da tempo, e i 53 punti subiti nelle prime tre frazioni ne sono la testimonianza. Partita comunque equilibrata con le due compagini che si alternano al comando fino all’allungo decisivo dell’Abc nel quarto tempino, chiuso dal canestro finale dalla lunetta di Gutierrez.