Basket serie B Interregionale. Abc, batosta in trasferta. Ko nello scontro diretto

CECINA

78

ABC CASTELFIORENTINO

58

BASKET CECINA: Parietti, Pedroni 10, Mazic 2, Spagnoli, Ticà, Bruci 5, Saccaggi 6, Roventini, Pistillo 13, Nannipieri 10, Pistolesi 15, Tintori 17. All. Da Prato.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 6, Rosi, Lazzeri 3, Ticciati 5, Corbinelli 14, Cicilano n.e., Viviani, Falaschi 8, Azzano 8, Nnabuife 2, Cantini 2, Gutierrez 10. All. Manetti.

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Deliallisi di Livorno.

Parziali: 22-13; 45-27; 69-48.

CECINA – Sconfitta netta nello scontro diretto in chiave salvezza di Cecina per un Abc Castelfiorentino lontana parente di quella ammirata contro Arezzo. Ad eccezione dei primi cinque minuti, infatti, è Cecina l’unica squadra a dimostrare di volersi davvero prendere i due punti in palio. In una delle gare, classifica alla mano, più importanti nell’economia della stagione gialloblu, riemergono insomma i fantasmi visti a Siena col Costone, fantasmi che evidentemente la vittoria con Arezzo non ha ancora spazzato via. L’unica nota positiva del match è il rientro di Scott Nnabuife, dopo un mese e mezzo di stop a causa dell’infortunio al legamento collaterale dello scorso 13 ottobre contro la Virtus Siena, e di Giovanni Corbinelli, pur entrambi ancora lontani dalla condizione ottimale.