Basket Serie B Interregionale. Abc, sfida chiave per la salvezza. Col fanalino di coda serve vincere

L’Abc Solettificio Manetti torna nel proprio fortino per una sfida fondamentale nell’economia della corsa salvezza. Quest’oggi i ragazzi di Samuele Manetti ricevono infatti il Campus Piemonte Basketball per la quarta giornata del girone playout (arbitri Zanzarella di Rapolano Terme, Posarelli di Grosseto), nonché prima delle due gare interne consecutive cui seguirà quella di mercoledì prossimo contro Collegno.

Una partita nella quale i gialloblu, attualmente al sesto posto a quota 6 punti, affronteranno il fanalino di coda che però, in una classifica cortissima nella zona rossa, è proprio lì con il fiato sul collo, a due sole lunghezze di distanza. Quaranta minuti di sostanziale importanza, dunque, per il traguardo al quale entrambe le squadre ambiscono, ovvero la permanenza in serie B.

Reduci dall’amaro finale che li ha visti cedere a Oleggio a fil di sirena, Belli e compagni cercheranno l’immediato riscatto contro un Campus Piemonte che, al contrario, arriverà a Castelfiorentino sulla scia della vittoria interna ai danni di Sestri (90-73), la prima in questa seconda fase dopo i ko per mano di Serravalle e Legnaia. Una partita che racchiude un bel pezzo della stagione gialloblu, in cui l’Abc di coach Manetti sarà chiamata a difendere nuovamente il proprio fortino, intatto da quattro turni consecutivi, per fare un altro fondamentale passo lungo la strada che conduce alla salvezza.