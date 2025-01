Basket Serie B interregionale. Computer Gross, un derby amaro. L’Etrusca vince con merito

San Miniato 86Use Empoli 75

ETRUSCA SAN MINIATO: Malvolti, Ermelani 5, Caglio 22, Metsla 20, Menconi 32, Scardigli, Re 3, Marrocchi n.e., Ek n.e., Granchi, Ndour, Cravero 4. All.: Martelloni.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 14, Marini, Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 16, Ramazzotti 2, De Leone 8, Mazzoni n.e., Quartuccio 2, Cerchiaro n.e., Regini n.e., Maric 22. All. Valentino.

Arbitri: Corso di Pisa e Marinaro di Cascina.

Parziali: 18-21; 43-33; 62-50.

SAN MINIATO – Derby amaro stavolta per l’Use Computer Gross, che non riesce a bissare il successo dell’andata contro i ‘cugini’ dell’Etrusca San Miniato. Al Pala Fontevivo finisce infatti 86-75 per i padroni di casa, che meritano ampiamente il successo con una prestazione sopra le righe. Emblematico, tra le statistiche, il dato della percentuale realizzativa da tre punti con San Miniato che ha piazzato 18 ‘bombe’ sulle 35 tentate. Dopo una prima fase comunque equilibrata, in cui le due squadre ribattono colpo su colpo, è la squadra di coach Valentino ad andare al primo riposo in vantaggio, sebbene di soli tre punti. Fatale, invece, agli empolesi il secondo tempino dove sul 21-26 incassano un parziale di 22-4 che di fatto indirizza la contesa (43-30).

Prima dell’intervallo lungo la Computer Gross va ancora a canestro (43-33 al 20’), ma ormai l’inerzia della partita è tutta dalla parte dei padroni di casa che anche dopo l’intervallo continua a mantenere sempre un certo margine di vantaggio. Al 30’ siamo 62-50 con l’Use che ha comunque il merito di non mollare, provando anche nell’ultimo quarto a ricucire lo ‘strappo’. Cosa che però San Miniato non gli permette continuando ad andare a bersaglio dall’arco dei tre punti per chiudere su un più undici che poteva anche essere più severo per quanto visto in campo. Una battuta d’arresto che lascia comunque l’Use al quarto posto, anche se con soli quattro punti di vantaggio sulla prima squadra che rimarrà fuori dai play-off. Nessun dramma, quindi, anche se sabato prossimo al Pala Sammontana in un altro derby, quello contro il fanalino di coda Abc Castelfiorentino, sarà vietato sbagliare.

Simone Cioni