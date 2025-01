Basket Serie B Interregionale. Costone, manca una sola vittoria per la qualificazione. Bruttini: "Contro San Miniato sarà una vera battaglia»

Manca una vittoria al Costone per certificare la qualificazione alla poule promozione. La prima occasione è il big-match con la capolista San Miniato, con la squadra di Belletti motivata a ribaltare il -2 dell’andata. "Sarà una grande partita, con due squadre pronte a darsi battaglia". Ne è sicuro Luigi Bruttini (nella foto), capitano del Vismederi, intervenuto per parlare della gara. "Sappiamo che loro fanno dell’aggressività il loro punto di forza – ha detto Bruttini – ma mi aspetto da parte nostra una prestazione all’altezza delle nostre possibilità. Dopo la gara contro Spezia è suonato un piccolo campanello d’allarme in fase difensiva, ma stiamo lavorando per migliorare questo aspetto. Il bilancio del nostro campionato fin qui non può che essere estremamente positivo – ha proseguito Bruttini – considerando che l’obiettivo dichiarato era ed è la salvezza. Oggi il traguardo sembra a un passo, ma dobbiamo fare quest’ultimo step, che non sarà semplice visto il tasso di difficoltà delle ultime partite. Da questo finale di stagione regolare mi aspetto che la nostra squadra confermi quanto mostrato finora, ovvero la capacità di giocarsela alla pari contro le migliori della categoria. Abbiamo vinto due volte contro Empoli e ora dobbiamo affrontare Lucca e San Miniato, provando a battere anche le uniche due squadre che finora ci precedono in classifica. Domenica chiedo a tutti i costoniani di venire al palazzetto – ha detto ancora Luigi Bruttini –. Può sembrare scontato, ma un pubblico che sostiene la squadra non è semplice cornice: è pura energia, che si trasmette ai giocatori in campo e dalla quale traiamo una forza incredibile". Infine, capitan Bruttini ha sottolineato la crescita del Costone negli anni: "I passi avanti fatti dalla società sono tangibili. La nostra è sempre stata una realtà con un senso di identità radicato, ma negli ultimi anni siamo riusciti a mettere una marcia in più, raggiungendo un’altra dimensione di pallacanestro. Il primo grazie va al presidente Montomoli che ha reso tutto questo possibile. Poi, una parola va spesa per tutti coloro che, quotidianamente, si dedicano con impegno dentro e fuori dal parquet per questa società. È grazie a loro se il Costone sta crescendo sempre di più". AF