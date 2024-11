Basket Serie B Interregionale. Costone riparti! Al PalaOrlandi (18) c’è Castelfiorentino. Riccardini: "Per vincere dobbiamo dare il massimo»

Ripartire dopo lo stop contro San Miniato. È questo l’obiettivo del Vismederi Costone che, alle 18, ospita al PalaOrlandi Castelfiorentino per la nona giornata del campionato di Serie B Interregionale. Finora, nelle quattro partite disputate a Siena, i gialloverdi sono riusciti a mantenere l’imbattibilità. L’Abc, dal canto suo, ha raccolto una sola vittoria in stagione, proprio a Siena, 75-74 in casa della Virtus. "Veniamo da una sconfitta contro San Miniato maturata in modo peculiare: siamo stati avanti per tre quarti di gara, cedendo solo nell’ultimo periodo. È l’ennesima dimostrazione che per vincere in questo campionato è necessaria continuità per 40 minuti". Con queste parole Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore gialloverde, ha presentato l’incontro. "Ci sono tante squadre ben costruite e attrezzate – prosegue –. Ormai abbiamo capito che, per ottenere risultati, dobbiamo giocare sempre al 100%. Non possiamo permetterci cali di concentrazione. Castelfiorentino è una squadra capace di esprimere un buon basket, veloce, ma che per contingenze particolari non sta raccogliendo i successi che meriterebbe. Eppure, nonostante tutto, riesce sempre a produrre un gioco efficace – ha aggiunto Riccardini -. Sarà una gara complessa che affronteremo con il giusto rispetto per gli avversari, consapevoli dei nostri mezzi. In settimana ci siamo allenati con l’atteggiamento giusto, lavorando su quegli aspetti su cui, forse, abbiamo peccato a San Miniato – ha proseguito il tecnico costoniano -. Siamo in un percorso di crescita continua e ogni partita ha un peso specifico importante. Adesso ci attende un vero e proprio tour de force, con tre partite nell’arco di una settimana. Saranno sfide fondamentali se vogliamo costruirci un vantaggio prezioso in ottica salvezza", ha concluso infine Riccardini. Franceri di Savona e Pampaloni di Terranuova Bracciolini gli arbitri dell’incontro, match sponsor sarà Maori Group. "Siamo orgogliosi di sostenere il Costone, una società storica che incarna i nostri stessi valori di determinazione, passione e comunità – hanno spieganoto i titolari, Marco, Andrea e Ori –. Con il Costone condividiamo con orgoglio la passione per i giovani e per il loro sviluppo, in campo e fuori".

AF