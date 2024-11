Basket Serie B Interregionale. Costone, ottimo momento. Il ds Bonelli è soddisfatto: "Sottolineo il lavoro svolto da uno staff eccezionale»

"Abbiamo raccolto 7 vittorie e 4 sconfitte. Siamo il terzo miglior attacco, la quinta miglior difesa e la prima squadra assoluta per differenza canestri. Le partite perse sono state sconfitte di misura. Nelle gare casalinghe del girone di ritorno possiamo ribaltare le differenze canestri a nostro favore". Ha parlato così il direttore sportivo del Vismederi Costone, Francesco Bonelli (nella foto), tracciando il bilancio sul girone di andata in casa gialloverde. "Oltre ai numeri – ha detto ancora Bonelli -, voglio sottolineare la qualità del lavoro svolto da uno staff eccezionale. Parlo di staff tecnico, medico, fisioterapico e non solo. Accanto a Michele Belletti, un professionista a tutti gli effetti, ci sono tante persone che danno un contributo straordinario, anche affrontando questo impegno dopo il proprio lavoro principale. A titolo di esempio, cito Riccardo Riccardini che, insieme a suo figlio, ha sviluppato un’applicazione per mappare in tempo reale l’efficacia del gioco e dei giocatori durante le partite. Il Costone sta attraversando un periodo complicato, visto che il nostro allenatore è squalificato – ha proseguito il ds gialloverde –. Veniamo da un successo importante ma il prossimo impegno contro Quarrata lo sarà altrettanto. Vorrei esprimere il massimo sostegno al nostro coach, che sta affrontando una squalifica che, dal nostro punto di vista, appare forse eccessiva. Rispettiamo le decisioni degli organi competenti, ma ci sembra doveroso, con serenità, sottolineare la nostra posizione. Siamo una neopromossa che lavora ogni giorno per essere all’altezza della categoria. Questo episodio, pur rammaricandoci, non cambia il nostro spirito: rimaniamo concentrati sul nostro percorso. È importante essere prudenti quando si parla di obiettivi – ha spiegato il dirigente gialloverde –. Puntare alla salvezza non è mancanza di ambizione: vogliamo chiudere nei primi sei posti e, ad oggi, siamo in una buona posizione. Ma abbiamo solo due punti di vantaggio sulla settima, quindi è prematuro fare previsioni. Voglio ringraziare il nostro straordinario pubblico – ha concluso Bonelli –, che denota una crescita anche fuori dal parquet. I bambini del minibasket sono diventati un compagno di squadra in più".

AF