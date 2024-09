Basket Serie B Interregionale. Costone a Quarrata. Riccardini: "Sarà dura»

Dopo circa 40 giorni di preparazione, 5 amichevoli e una lunga serie di allenamenti è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi comincia il campionato di serie B interregionale e alle 21 di questa sera scende in campo la Stosa Virtus, attesa dalla temibile trasferta sul parquet del PalaSammontana di Empoli per affrontare l’Use Computer Gross (diretta della gara sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus). I rossoblù arrivano a questo esordio con tanto entusiasmo e con le consapevolezze tecniche del lavoro svolto insieme a coach Evangelisti. Di sicuro l’avversario odierno è forse il più difficile da affrontare per la giovanissima Stosa. Empoli, infatti, in estate è quella che ha cambiato di meno insieme a Quarrata puntando su un gruppo forte e rodato che lo scorso anno è arrivato fino alla semifinale play-off. Questo fa della compagine di coach Valentino una delle favorite del girone, ma la Virtus può puntare su tutta la sua sfrontatezza per cercare di presentarsi di fronte a Rosselli e soci senza paura e con la voglia di provarci. "Incontriamo subito una delle squadre migliori del torneo, per cui siamo chiamati immediatamente a una gran partita - afferma il vice coach della Francesco Braccagni (nella foto) - Empoli è senz’altro una delle squadre candidate a giocarsi la promozione. E’ una formazione forte, costruita bene con un mix perfetto di gioventù ed esperienza, su tutti Rosselli e Sesoldi, improntata molto sulla corsa e sul tiro da tre. Dovremo essere bravi a mettere pressione sui loro esterni e fermare la loro transizione offensiva, ma ovviamente non basterà solo questo. La nostra è una squadra giovane - prosegue Braccagni - andiamo fiduciosi di fare bene ma consapevoli di aver bisogno della partita perfetta per portare a casa i due punti. Stiamo lavorando bene dall’inizio della preparazione, i ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene. Veniamo da un bel campionato e siamo pronti ora a fare sul serio". Nella Stosa tutti o giocatori sono a disposizione di coach Evangelisti che sceglierà i convocati solamente dopo l’ultimo allenamento. A Empoli al seguito della Stosa ci saranno anche un buon numero di sostenitori senesi che non vogliono perdersi l’esordio assoluto dei rossoblù nel campionato 2024/25.