Basket Serie B Interregionale. Costone, nessun allarme e tanta voglia di ricominciare. Paoli: "E’ stata una falsa partenza, adesso reagiamo»

Nessun allarme: la sconfitta con Cecina, la prima interna dell’annata sportiva, è un incidente di percorso. Ci può stare in un campionato così equilibrato. A patto che ci si rimetta subito in carreggiata. "Non dobbiamo allarmarci. È stata una falsa partenza ma siamo già tornati in palestra e ci stiamo allenando bene. Siamo pronti a riscattarci, partendo proprio dalla prossima partita". A parlare è Matteo Paoli (nella foto), playmaker del Costone, fiducioso in vista della trasferta sul campo di La Spezia, in programma domenica prossima. Per il cestista livornese sarà una gara speciale, dato che lo scorso anno ha indossato proprio la maglia bianconera insieme al fratello Filippo. "Sappiamo che sarà una gara complicata – ha proseguito Matteo Paoli –. Loro sono una squadra forte che farà di tutto per metterci in difficoltà. Conosco bene il PalaSprint, ci ho giocato e so quanto sarà caldo l’ambiente. In un certo senso, da ex, mi fa piacere tornare a far visita alla mia vecchia società, anche se sono consapevole di quanto sarà complesso uscire indenni da questo incrocio". Al Costone manca poco per certificare la qualificazione alla poule promozione, ma ciò non significa che i 2/4 punti che mancano saranno facili da conquistare. "Se c’è qualcosa che ci ha insegnato questo campionato – ha detto ancora Matteo Paoli – è che ogni partita è fondamentale. A cinque gare dalla fine della prima fase, tutto è ancora aperto per le prime sei posizioni. Se devo fare un bilancio di questa stagione, a oggi, posso dire che i pronostici sono stati confermati. Ci sono 12 squadre competitive, tutte in grado di impensierirsi a vicenda. Lo dimostra proprio Cecina, che con questo sprint è tornata nel cuore della lotta per un posto nella seconda fase. Sono molto soddisfatto della mia stagione fin qui – ha concluso Paoli tornando a fare il punto della sua avventura in maglia Vismederi –, perché finché la squadra vince, è sempre una stagione positiva. Per ora i risultati stanno arrivando e dobbiamo continuare a lavorare duramente per mantenere questa continuità. AL Costone ho trovato un ambiente splendido che mi ha fatto sentire subito a mio agio. Devo anche ringraziare i miei compagni per la facilità con cui siamo riusciti a creare un gruppo affiatato".