Basket Serie B Interregionale. Costone già qualificato. La Stosa deve pensare alla poule salvezza

È stato uno strano gioco di incastri quello che deciso il destino di Costone e Virtus al termine della prima fase di stagione. Il Vismederi, nonostante l’89-77 subito al PalaOrlandi da Lucca, ha raggiunto il play-in gold per effetto della vittoria della Virtus su Quarrata (83-76 al PalaCorsoni). Un successo che però non ha impedito alla Stosa di evitare la poule salvezza: non avendo ribaltato la differenza canestri con Quarrata, la Virtus è stata esclusa dalla ‘top 6’ dalla contemporanea vittoria di Arezzo su Castelfiorentino.

Quindi, per Costone e Virtus, la seconda fase del campionato è già cominciata. Un discorso che vale soprattutto per la Stosa, impegnata domenica a La Spezia, in casa di un avversario che ritroverà nella poule salvezza: il risultato del PalaSprint sarà tra quelli che i rossoblù di porteranno dietro nel nuovo raggruppamento. I due punti di domenica hanno un peso specifico importante anche per il Costone, al di là del valore del derby.

Il Vismederi non può concedere sconti alla Mens Sana, visto che la Note di Siena è ancora in lotta per la poule promozione insieme ad Arezzo e Quarrata. Insomma, quella che si aprirà nel weekend del 16 febbraio (prima il campionato osserva una settimana di pausa) sarà una seconda fase di stagione altrettanto se non ancora più incerta rispetto alla prima.

Il raggruppamento toscano si incrocia con il girone A: da quel gruppo sono al play-in gold Oleggio, Pavia, Borgomanero e Gazzada mentre sicure della poule salvezza sono Collegno, Genova e Serravalle. La formula, per la poule promozione, prevede che le prime 6 dei due gironi giochino match di andata e ritorno contro le avversarie che arrivano dall’altro girone portandosi dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase. Al termine, le prime 8 vanno ai playoff, con serie di quarti, semifinale e finale al meglio delle 3 partite: chi vince i playoff è promosso in B nazionale.

Ancor più "complicata" la poule salvezza (12 squadre): dopo i canonici match di andata-ritorno, le prime 3 squadre sono salve, mentre la dodicesima è retrocessa direttamente in serie C. Le squadre classificate dal 4° all’11° posto affrontano i playout: due turni al meglio delle 3 partite. Le due perdenti sono retrocesse.