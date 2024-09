Basket Serie B Interregionale. Costone: il preparatore Perinti e il fisioterapista Cavaliere sono soddisfatti

"Sta andando tutto bene, abbiamo un gruppo che è partito da basi solide e consolidate. Anche i nuovi si stanno inserendo bene ed hanno tanta voglia di lavorare. Tutto sta andando meglio del previsto". Con queste parole il preparatore atletico del Costone, Giovanni Perinti (foto a sinistra), ha fatto il punto della situazione dopo una settimana di allenamenti e lavoro in casa gialloverde. "Stiamo mettendo le prime basi della nuova stagione – ha proseguito Perinti -, stiamo facendo le prime accelerazioni e tutti stanno rispondendo bene. C’è molta voglia di lavorare, anche in vista della prima amichevole del 31 agosto (a Ponte Buggianese contro la Herons Montecatini, ndr), stiamo cercando di arrivare pronti all’appuntamento. Il nuovo coach? Belletti è una persona estremamente disponibile – ha detto ancora il preparatore atletico costoniano -, ho tanto da imparare da lui. Ci sono collaborazione e dialogo: elementi imprescindibili per il successo della stagione. Sento una grande magia – ha concluso Perinti riferendosi al gruppo squadra -: abbiamo una solida base e anche i nuovi stanno facendo gruppo, creando il giusto amalgama". "È stato un piacere ritrovare il gruppo, non vedevo l’ora di iniziare – queste invece le parole del fisioterapista del Costone, Leonardo Cavaliere (foto qui sopra) -. C’era curiosità nel conoscere i nuovi e gioia ritrovare i confermati con cui abbiamo vissuto una straordinaria stagione. Le prime impressioni sono assolutamente positive – ha detto poi Cavaliere -. Sia sul coach che sulla squadra, mi sembra che siamo un gruppo eccellente. La cosa principale per noi è prevenire gli infortuni – ha concluso -: si lavora in maniera particolare in tal senso, tra cui anche una lunga serie di test per prevenire gli infortuni sulla base delle caratteristiche individuali dei giocatori".

AF