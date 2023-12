BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Doppio derby stasera per Use e Abc

Per l’Abc Castelfiorentino si prospetta una trasferta molto impegnativa sul campo della capolista Cecina, che finora può vantare un bottino di dieci vittorie su dodici partite. L’Abc invece arriva da due sconfitte di fila dopo l’importante e significativa vittoria nel derby contro l’Use. La gara è fissata per le 21. L’Use Computer Gross ospita invece il San Miniato per un altro derby pronto ad accendere le due tifoserie. L’orario d’inizio è fissato per questa sera alle 21 presso il Pala Sammontana di Empoli. I locali arrivano a questo appuntamento dopo l’importante vittoria di Lucca. Anche coach Valentino ha sottolineato l’importanza di questa partita.

"Per noi – dice l’allenatore della società empolese – sarà decisivo replicare una gara ‘intelligente’ come abbiamo fatto a Lucca, consapevoli di non poter mostrare, visto l’aggiunta di altre complicazioni oltre a quelle che già avevamo, la nostra versione migliore".