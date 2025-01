Basket SERIE B INTERREGIONALE. Due partenze e due nuovi arrivi in casa Tarros. Steffanini e Manto pronti a scendere in campo

Porte girevoli alla Tarros Spezia, con due partenze e due arrivi. Lasciano Manuel Carpani, guardia classe 2001, arrivato la stagione scorsa e che se ne va a Pavia (B Interregionale, girone piemontese-ligure-lombardo) e lo spezzino Davide Leporati, ala, classe 1999. Se per Leporati il cambio è stato già trovato col nuovo inserimento in gruppo dello spezzino Niccolò Steffanini, (nella foto) ala classe 92, per quello di Carpani invece il club bianconero punterebbe su Leonardo Manto. Classe 2002, alla Tarros ritroverebbe Pettinaroli con cui ha già giocato insieme a Borgomanero in B1 (2022-23) e nelle ultime due stagioni in B Interregionale a Bergamo, ala-piccola di 195 cm, fisico atletico che dovrebbe nelle intenzioni fornire punti da fuori ma anche rimbalzi.

G.S.