Basket serie B interregionale. Etrusca, quarto posto da difendere: "Dobbiamo alzare il livello»

L’Etrusca Basket La Patrie San Miniato torna a giocare fra le mura amiche del PalaCrédit Agricole dove domenica attende il club piemontese del Serravalle (Al) con fischio d’inizio alle 18 per disputare il terzultimo turno della stagione. Il team di Martelloni, nonostante la sconfitta esterna a Quarrata del turno precedente, detiene sempre il quarto posto con 24 punti raggiunto però proprio dallo stesso team pistoiese. Domenica è l’occasione per tornare a vincere per tenersi vicino al podio, distante appena 2 lunghezze e occupato dal Basket Cecina. L’avversario piemontese ha appena 12 punti e viene dalla sconfitta casalinga contro Arezzo: all’andata perse di per un solo punto di differenza contro i sanminiatesi dimostrando di essere, se lasciata giocare, una squadra fastidiosa. "Siamo ancora la miglior difesa del campionato – dice coach Martelloni - ma la prestazione a Quarrata non ne è stata brillante. Dobbiamo alzare il livello di solidità tecnica e mentale durante gli allenamenti, soprattutto dobbiamo esser bravi a far capire ai nostri ragazzi che la società ha dato loro la possibilità di un progetto di sviluppo tecnico in un campionato senior come la B Interregionale, un’opportunità che non capita così spesso da sfruttare al meglio. Sono comunque ottimista, sono convinto che i ragazzi abbiano preso questo concetto e che lavoreremo insieme in quella direzione".