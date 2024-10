Basket - Serie "B" interregionale femminile. Green Le Mura Spring vuole calare il tris

Forte delle due vittorie ottenute in altrettante partite di inizio stagione, il Green Le Mura Spring si appresta ad affrontare, questa sera, alle ore 19, al "Palatagliate", il Pielle Livorno. Il team labronico è un roster di buon livello che lo scorso campionato chiuse la stagione regolare in quarta posizione, ma che ha introdotto qualche buon elemento nel mercato estivo, a dimostrazione che non bisogna sottovalutare l’avversario.

Spiccano, tra le novità di quest’anno, nelle file labroniche Diletta Donadio, arrivata dal Baloncesto Firenze e Aurora Benedetti, proveniente dal Pontedera che, nella prima gara di campionato, contro Umbertide, hanno messo a segno, rispettivamente 14 e 6 punti.

Nell’ultima gara Pielle Livorno ha osservato il turno di riposo previsto nella seconda giornata di campionato, mentre Green Le Mura Spring Lucca riposerà alla quarta. Le labroniche sono un po’ la "bestia nera" delle lucchesi, visto che, nello scorso campionato, fu l’unica formazione a superare le biancorosse, sia all’andata che al ritorno. Per questo motivo le ragazze di Ferretti vogliono provare a sfatare questo tabù e provare a continuare la striscia positiva intrapresa.

"Noi veniamo da due belle prestazioni di cui sono molto soddisfatto – ha commentato coach Ferretti – . Oggi affrontiamo una squadra con giocatrici esperte che si conoscono bene tra loro, ma noi giochiamo in casa e non vogliamo rendergliela facile. Quindi si parte comunque dallo zero a zero, come si dice e che sia una bella partita".

Sicuramente la voglia di andare avanti e di provare a portare altri due punti importanti per la classifica è tanta ed il roster guidato da Ferretti ha cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida durante tutti gli allenamenti settimanali.

Il match tra Green Le Mura Spring e Toscana Legno Pielle Livorno sarà diretto da Giulio Borchi di Pontedera e Paolo Vumbaca di Pisa.

Nel prossimo turno le biancorosse rimarranno ferme per il proprio turno di riposo, come detto. Per loro il campionato riprenderà con il turno infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre, sul parquet di Prato.

