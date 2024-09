Basket Serie B Interregionale. I due derby tra Virtus e Costone si giocano al PalaEstra: "Un accordo già delineato alla fine della scorsa stagione»

I due derby di regular season tra Virtus e Costone si giocheranno al PalaEstra. L’annuncio è arrivato ieri da parte delle due società dopo che, già nella giornata di lunedì, la Federazione aveva diramato i calendari definitivi del campionato, ufficializzando di fatto il cambio di location per le due partite. "Un accordo che si era delineato già alla fine della scorsa stagione dopo la promozione del Costone, che aveva portato le due realtà ad accordarsi per creare due eventi di visibilità assoluta per il campionato – si legge nel comunicato diffuso congiuntamente dalle due società -. I due derby, l’andata giovedì 10 ottobre in casa del Costone e il ritorno mercoledì 11 dicembre in casa della Virtus, saranno dunque giocati entrambi in campo neutro al PalaEstra, con la squadra di casa che gestirà l’organizzazione del palazzetto e la gestione dei biglietti. Un sentito ringraziamento – prosegue la nota - va in primis all’amministrazione comunale che ha reso possibile tutto questo e che da subito si è resa disponibile per avallare l’idea, e ovviamente alle società che abitualmente occupano quegli spazi, la Polisportiva, la Mens Sana Basketball e la Emma Villas Volley, con le quali, grazie alla loro disponibilità, si sono riusciti a trovare i giusti incastri così da non interferire con le loro attività sia di campionato che di allenamento. Due eventi importanti – conclude il comunicato - che regaleranno al basket senese e al campionato una bella vetrina condita dall’innegabile fascino che ogni derby porta con sé e che le due società sono felici di regalare a tutti i tifosi e gli appassionati". Nel frattempo, questa sera alle 20.30 a Firenze, il Costone conclude il suo ciclo di amichevoli di precampionato facendo visita all’Olimpia Legnaia, altra compagine che la squadra di coach Belletti si troverà di fronte in campionato. Invece, l’ultima amichevole della pre-season della Virtus è in programma domenica alle 18 al PalaCorsoni, dove arriverà Castelfiorentino (altra avversaria stagionale): una squadra che è già stata affrontata e battuta in scrimmage dal Costone lo scorso 11 settembre (84-70 la sommatoria dei punteggi in favore dei gialloverdi) e che questa sera alle 20 ‘testa’ la Mens Sana.

AF