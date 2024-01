Basket Serie B Interregionale. Il Quarrata degli ex per l’Use. Abc di scena a San Miniato

Si apre stasera il ciclo di ferro dell’Use Computer Gross, che nel giro di sette giorni affronterà ben tre scontri diretti. Il primo, in ordine di tempo, è quello odierno delle 21 al Pala Sammontana, dove arriva il Quarrata degli ex Antonini, Falaschi, Calugi e Balducci. "Affrontiamo la prima delle tre partite che si prospettano in settimana – attacca coach Valentino – giochiamo contro una Quarrata rientrata in gran forma dalla pausa, capace di vincere con autorità contro Lucca, e che, come dice la classifica, lotta per entrare nelle prime 4 posizioni. Per noi sarà determinante non calare mai l’attenzione perché ci hanno già battuti all’andata e dimostrato ampiamente di poter vincere con tutti".

Per quanto riguarda questa 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, invece, l’Abc Castelfiorentino sarà di scena al Pala Credit Agricole di San Miniato per il derby con l’Etrusca. Un’altra trasferta sulla carta complicata, quindi, per la squadra di coach Angiolini dopo quella di La Spezia, dove i gialloblù sono comunque usciti a testa altissima dal campo, sebbene a mani vuote. San Miniato è infatti quarta in classifica con 18 punti, gli stessi di Quarrata ed è reduce da due importanti vittorie contro i fiorentini dell’Olimpia Legnaia e lo stesso Spezia. Un successo potrebbe però dare una svolta alla stagione di Belli e compagni.