Basket Serie B Interregionale. La Vismederi Costone va a gonfie vele. Mens Sana delusa, ora serve il riscatto. E’ una Stosa Virtus in evidente ripresa

Si è chiuso nel migliore dei modi il 2024 per la Vismederi Costone che espugnando il parquet fiorentino dell’Olimpia Legnaia ha certificato l’ottimo momento di forma e soprattutto il terzo posto in classifica a meno due dalla coppia di testa formata da Lucca e San Miniato e il confortante più sei sul terzo terzetto che al momento occupa le posizioni tra il quinto e il settimo posto. Per la squadra di coach Belletti importante la tenuta difensiva della ripresa con solo 22 punti concessi all’ex Nepi e compagni. Al rientro dalla breve sosta natalizia Nasello e compagni se la vedranno a Montarioso con Cecina formazione in netta ripresa e reduce dal pesantissimo successo contro la corazzata Empoli.

Di tutt’altro umore la Note di Siena Mens Sana che ha conosciuto uno dei passivi più pesanti delle ultime stagioni a San Miniato (-27) e giocato un secondo tempo oggettivamente inspiegabile al netto della forza di un avversario mai sconfitto in casa e in grandissima forma e fiducia. La squadra di coach Betti domenica 5 gennaio, al rientro sul parquet, se la vedrà al PalaEstra col fanalino di coda Castelfiorentino, ultimo a quota 6 punti. Una partita da vincere in tutti i modi per tenere vive le speranze di qualificazione nelle prime sei ma anche allo stesso tempo per blindare il doppio confronto bissando il successo dell’andata e conquistando punti pesanti qualora i biancoverdi dovessero partecipare alla seconda fase nel girone delle sei squadre che dovranno evitare i playout. Alla ripresa la speranza dello staff è quella di avere di nuovo Neri, bocca da fuoco purtroppo fortemente condizionata dai noti problemi fisici, e magari un elemento in più nel roster perché la coperta sembra essere decisamente corta.

Vince e spera invece la Stosa Virtus che liquida Arezzo (alla quale evidentemente stanno indigesti i parquet senesi) al PalaCorsoni e si rilancia nella difficile ma non impossibile corsa per gli ultimi due piazzamenti delle prime sei piazze. La stessa Arezzo, così come Quarrata e la Mens Sana sono solo +2 e nonostante il prossimo impegno sia a Lucca contro la capolista nell’ambiente rossoblu c’è fiducia dopo le tre vittorie di fila, prima volta in stagione. Gennaio sarà tra l’alto il mese del derby del PalaEstra tra Mens Sana e Virtus (sabato 18 alle 20,30) mentre quello tra biancoverdi e Costone sarà domenica 2 febbraio, ultima di regular season alle 18.

Guido De Leo