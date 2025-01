Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana piazza un bel colpo. E’ in arrivo il lungo. Preso Balsa Jokic, ala forte, nato a Belgrado nel 2003

La Mens Sana rompe gli indugi e si rinforza in vista del rush finale per la conquista di una delle prime sei piazze al termine della regular season. Ieri la società di Viale Sclavo ha infatti ufficializzato di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con il giocatore Balsa Jokic (nella foto). Ala forte di due metri, nato a Belgrado nel 2003, Balsa è cresciuto cestisticamente in Montenegro, prima di trasferirsi in Italia dove ha svolto un quadriennio giovanile a Varese Basketball Academy e tra i senior anche ad Omegna in B Nazionale. Le ultime due stagioni Jokic le ha disputate con la formazione del KK Kotor, squadra che milita nella prima lega del Montenegro. Il lungo è atteso a Siena per la serata di oggi e si unirà al resto della squadra da domani dopo aver effettuato le visite mediche di rito. Si tratta almeno sulla carta di un innesto importante in un settore, quello dei lunghi, che necessitava di un intervento per poter allungare le rotazioni ristrette praticamente a Prosek, Ragusa e Sabia. Jokic potrà quindi alternarsi col lungo italo ceco nel ruolo di quattro o anche giocarsi insieme con il numero 35 che tornerebbe così al ruolo di centro puro in cui lo scorso anno in serie C è stato determinante. Come detto Jokic da domani si unirà al gruppo e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Betti per il match di Lucca di domenica alle 18 (e non come previsto originariamente martedì alle 20,30). Delle prossime cinque gare la Note di Siena ha il vantaggio di giocarne tre in casa, tra cui due scontri diretti vitali contro Virtus e Quarrata immediatamente successivi alla trasferta sul parquet della capolista rossonera. Andando con ordine infatti dopo il sofferto successo contro Castelfiorentino Tognazzi e compagni giocheranno a Lucca domenica. Poi sabato 18 gennaio alle 20,30 primo derby casalingo della stagione contro la Stosa Virtus. Altro match importantissimo otto giorni dopo e sempre in Viale Sclavo contro Quarrata, poi la trasferta di Empoli mercoledì 29 ed infine l’ultima stracittadina, il 2 febbraio, in casa contro il Costone che sarà già sicuro del pass per la seconda fase ma al quale i due punti faranno comunque gola proprio in ottica classifica del girone successivo.

Guido De Leo