Basket serie B Interregionale. La Mens Sana in trasferta a Cecina, Petreni: "Massima concentrazione»

Impegnativa trasferta per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che alle 21 al PalaPoggetti di Cecina affronta i padroni di casa reduci da due successi di fila incluso quello contro la corazzata Lucca. Se i rossoblù di coach Da Prato sono in striscia positiva e col morale alto la Mens Sana, nonostante il bel successo su Legnaia arriva un po’ incerottata alla palla a due. Out sicuramente Neri, mentre Belli e Tognazzi arrivano al match affaticati dallo sforzo di sabato. "Ci aspetta una partita difficile – ha detto l’assistente allenatore biancoverde Duccio Petreni (foto) –. Purtroppo gli infortuni possono capitare nell’arco di una annata specie quando si giocano molte partite e diversi turni infrasettimanali. Dopo un periodo difficili siamo stati bravi a fare gruppo intorno allo staff. Sarà importante l’apporto di tutti come sabato scorso". Cecina arriva dalla vittoria in casa di Lucca che fino a domenica era una delle capolista. Motivo in più per non sottovalutare un avversario battuto all’andata al PalaEstra. "L’ultimo turno di campionato ha dimostrato l’imprevedibilità assoluta di questo campionato – ammette Petreni –. Cecina per di più è un campo complicato e i nostri avversari sono ben attrezzati anche se hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato fino ad oggi. Dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione nella consapevolezza che non sarà facile. Fondamentale che i ragazzi continuino a rispondere bene alle difficoltà dell’ultimo periodo". Il match di oggi, diretto da Posarelli di Grosseto e Vozzella di Genova, sarà trasmesso in diretta su radio 675 e sulle pagine social di Basket Cecina.

Guido De Leo