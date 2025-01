Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana guarda alla sfida di Lucca con ottimismo. Pannini: "Chiudiamo la striscia negativa in trasferta»

La trasferta di domani alle 18 a Lucca in casa della capolista del girone B di serie B Interregionale sarà la prima di cinque partite da dentro o fiori per la Mens Sana, attesa dal rush finale per la lotta per il sesto posto al termine della regular season. "Ci siamo allenati molto fortr in settimana – dice il capitano della Note di Siena Edoardo Pannini (nella foto) -. Sono stati giorni di lavoro intensi coincisi con l’arrivo di Jokic. Veniamo da una vittoria sofferta arrivata al termine di una prestazione non brillante contro Castelfiorentino ma ci servivano i due punti e sono arrivati. Sappiamo che possiamo giocare meglio ma la vittoria ci voleva". Poi sull’inserimento dell’ultimo arrivato dal Montenegro. "Il fatto che Balsa conosca il basket italiano e parli bene la lingua sono due fattori importanti per un ragazzo che già dal primo allenamento con noi ha dimostrato le sue qualità. Ha caratteristiche tecniche e fisiche che sicuramente ci faranno molto comodo sotto canestro. Spero possa darci una mano importante in vista del rush finale". Domani a Lucca la prima trasferta dell’anno contro l’unica squadra che ha vinto al PalaEstra in questa stagione. "Proprio per questo abbiamo tanta voglia di riscattarci e giocarcela – prosegue Pannini -. Sappiamo delle difficoltà che abbiamo in trasferta ma vogliamo cercare di interrompere la striscia negativa che dura da troppo tempo. Sarà una partita molto complicata contro una squadra forte e molto fisica in tutti i ruoli ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e ad una partita alla volta cercando di vincerne il più possibile. Poi avremo tre gare in casa delle ultime quattro. Sono tutti avversari forti quelli che ci attendono ma a mio avviso dobbiamo essere più sfrontati ed evitare gli errori del passato". L’ultima trasferta del 2024 andò malissimo contro San Miniato, che è un delle formazioni più forti al pari di Lucca e che inflisse un pesantissimo ko alla squadra di Betti. "Dobbiamo imparare da quella sconfitta ed essere da subito più concentrati – conclude il numero 4 – aiutandoci e giocando di squadra soprattutto in difesa perché in attacco può capitare di avere dei momenti di difficoltà ma l’importante è restare sempre attaccati al match".

Guido De Leo