BASKET SERIE B INTERREGIONALE. La Computer Gross vuole prolungare la striscia positiva. L’Abc cerca conferme

Nella quinta giornata di Serie B Interregionale l’Use Computer Gross torna al Pala Sammontana decisa ad allungare la propria striscia positiva dopo il primo successo esterno di Firenze con l’Olimpia Legnaia, secondo di fila. Di fronte i biancorossi si troveranno un basket Cecina ‘ferito’ (palla a due alle 21). La squadra dell’ex Da Prato, data alla vigilia come la principale favorita per la promozione, viene infatti da tre sconfitte consecutive dopo il successo all’esordio a Castelfiorentino. "Troviamo una Cecina affamata, ma che già nell’ultima uscita è cresciuta giocando una partita di carattere e facendo vedere quelli che sono i reali valori – spiega coach Valentino –. Siamo pronti a un’altra battaglia perché nel girone regna totale equilibrio e in tutte le partite l’asticella dell’attenzione dev’essere al massimo".

L’Abc Castelfiorentino sarà invece di scena domani alle 17 al Pala Tagliate di Lucca, contro una formazione reduce da due sconfitte consecutive dopo altrettante vittorie in avvio di stagione. I gialloblu castellani, al contrario, hanno trovato proprio domenica scorsa a Monteriggioni contro la Virtus Siena la loro prima vittoria stagionale. "Rispetto alle precedenti gare con la Virtus abbiamo saputo restare lì con la testa – evidenzia coach Manetti –, passarci la palla e attaccare al momento giusto, tenendo al contempo sempre alta l’attenzione in difesa. Ecco, questa deve essere la strada su cui dobbiamo continuare a lavorare".