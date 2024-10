Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana è preoccupata per Neri, Ragusa e Pannini

La ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball dopo il bel successo dell’esordio su Arezzo si allena al PalaEstra in vista del match di domenica alle 18 a Firenze sul parquet dell’Olimpia Legnaia, formazione già affrontata e battuta in amichevole un paio di settimane fa. Le condizioni dei giocatori acciaccati, ovvero Neri, Ragusa e Pannini, che hanno comunque dato un contributo importante, sono valutate dallo staff medico ed atletico ogni giorno. La speranza è quella di averli ancora tutti e tre a disposizione possibilmente per più minuti rispetto alla partita contro il amaranto. C’è infatti necessità di avere più giocatori possibili pronti all’uso visto che si avvicina il primo turno infrasettimanale del campionato di B Interregionale, previsto, per quando riguarda i biancoverdi, mercoledì prossimo alle 20,45 in casa contro Cecina una delle favorite insieme a Empoli. Appena ventiquattro ore più tardi il parquet di Viale Sclavo sarà invece teatro del primo derby dell’anno, quello tra Costone e Virtus con palla a due alle 21. Restando in tema di PalaEstra la campagna abbonamenti (che ha superato quota 650) della Mens Sana prosegue ancora: la segreteria del club è aperta anche oggi dalle 18 alle 20.

Lo scorso fine settimana intanto si è svolta al PalaCoverciano di Firenze l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche della FIP Comitato Regionale Toscana per il quadriennio 2025-2028. Come Presidente Regionale è stato confermato Massimo Faraoni (unico candidato alla presidenza), mentre tra i Consiglieri Regionali sono stati eletti nuovamente il direttore generale della Mens Sana Riccardo Caliani (nella foto) (che è risultato il candidato consigliere più votato con 85 preferenze su 115 società votanti), insieme a Massimo Bulgarelli, Andrea Pierini, e Sergio Masi. Due invece sono state le new entry che entreranno a far parte del Consiglio Regionale: Pietro Pallini e Michele Pierguidi.

g.d.l.