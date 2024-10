Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana ora si concentra su Castelfiorentino. L’ex Belli: "Sarà una bella sfida, per me particolare»

Dopo il bel successo contro l’Etrusca Basket San Miniato la Mens Sana ha ripreso ieri la preparazione in vista del match di domenica alle 18 a Castelfiorentino in quello che classifica alla mano può definirsi un testa-coda ma che in realtà nasconde delle grosse insidie. Non sarà un gara come le altre per coach Paolo Betti e neanche per Andrea Belli (nella foto), entrambi nativi del comune in provincia di Firenze e militanti per anni nel club locale. "Sicuramente non li sottovaluteremo nonostante un inizio difficile – ha detto il play biancoverde -. In questo campionato non si può pensare di vincere facile contro nessuno e Castelfiorentino, che ovviamente conosco molto bene, potrà metterci in difficoltà. Sono sicuro che verrà fuori una bella gara che naturalmente per me sarà particolare". Poi il numero 3 della Mens Sana torna sul successo contro San Miniato arrivato dopo un finale incredibile. "Vincere in questo modo così come avevamo fatto sette giorni prima a La Spezia vale doppio dal punto di vista mentale. Sono state vittorie che ci permettono di consolidarci in classifica in un campionato che piano piano inizia a delinearsi. Non è stato facile vincere contro San Miniato perché sono una squadra che gioca a ritmi frenetici che rende difficile giocare bene a chiunque. Hanno talento anche a livello individuale infatti molti canestri che hanno segnato sono arrivati con grandi giocate di singoli. Sicuramente potevamo essere più attenti in alcuni momenti". Belli si è preso il tiro decisivo domenica ma rispetto a sette giorni prima è stato meno fortunato. "Meno male che abbiamo preso l’ultimo rimbalzo dopo il mio errore e da lì è nata la vittoria altrimenti domenica non sarei riuscito a prendere sonno – conclude l’esterno -. La striscia positiva inizia ad essere importante ed è bello vedere la Mens Sana in questa posizione seppur consapevoli che siamo appena all’inizio".

g.d.l.