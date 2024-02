Basket Serie B Interregionale. La Stosa batte Quarrata con il brivido. Ora lo ‘spareggio’ di Cecina

STOSA VIRTUS

83

QUARRATA

79

STOSA: Berardi, Bolis 3, Bartoletti 19, Dal Maso 6, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 4, Olleia 11, Costantini 3, Calvellini 13, Diminic 15, Lombardo 9. Allenatore Lasi.

QUARRATA: Marini 6, Mustiatsa 7, Balducci 18, Molteni 13, Falaschi, Calugi, Regoli 10, Frati ne, Antonini 8, Agnoloni ne, Tiberti 17. Allenatore Tonfoni.

Parziali: 24-15; 47-32; 63-50.

SIENA – Con il brivido finale dopo una gara condotta per 40’ la Stosa mette batte Quarrata 83-79. Una gara che sembrava in ghiaccio fino a 2’ dalla fine, riaperta da una Quarrata che non ha mai mollato. Approccio positivo della Virtus che in avvio di match trova canestri facili con Bolis, Lombardo e Laffitte portandosi sul 7-2. La risposta ospite è affidata a Regoli e Tiberti che a metà tempo impattano a quota 8. La Stosa allunga ancora nellla seconda parte del periodo e con i canestri di Calvellini e Dal Maso chiude il primo parziale 24-15. In avvio di secondo quarto i locali allungano sul +13. Due iniziative di Bartoletti permettono alla Stosa di tentare la prima fuga, subito fermata da 4 punti consecutivi di Tiberti che riporta Quarrata a -8 (33-24). Nella seconda parte del quarto però la Stosa comincia a difendere alla grande sporcando tutte le conclusioni dei giocatori del Dany. In attacco i rossoblu ripartono fortissimi con Bartoletti e Calvellini che fanno il diavolo a 4. Virtus al riposo lungo sul 47-32. Il solco tra le 2 squadre diventa ancora più profondo all’inizio del terzo quarto: Diminic da sotto, Calvellini e Lombardo dai 6,75 consentono alla Stosa di portarsi sul 55-34 dopo 4’ di gioco. Il Dany prova a reagire affidandosi a Regoli e Antonini che tentano di ricucire lo strappo permettendo alla formazione pistoiese di chiudere il terzo periodo sul -13 (63-50). Nel quarto conclusivo i ragazzi di coach Tonfoni provano l’estremo tentativo di rimonta: Antonini e Balducci suonano la carica ma la Stosa punisce tutte le volte che il Dany si avvicina. A 4’ dalla fine Quarrata torna in singola cifra di svantaggio (72-63), ma sembra un gioco di paglia perché Bartoletti prende per mano la Virtus riportandola sul +13. Il finale è incredibile: gli ospiti ci credono e in 2’ rimontano arrivando a -3. I liberi di Bartoletti e Dal Maso danno alla Stosa una vittoria fondamentale in vista del vero e proprio spareggio di domenica a Cecina.