Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus è pronta ad affrontare l’ostacolo Amen. Il play Bartoletti. "Facciamo valere i nostri punti di forza»

È la Amen Sba Arezzo il primo ostacolo del 2024 per la Stosa Virtus. Dopo una prima parte di stagione conclusa al primo posto in classifica davanti a tutte le avversarie, per i rossoblu da domani pomeriggio (palla a due alle 17,30 al PalaCorsoni) si apre un altro capitolo di questa, fin qui, entusiasmante stagione. La Stosa riparte da dove aveva terminato il 2023 e lo fa con l’entusiasmo di chi vuole continuare a stupire. Nella gara di domani i senesi avranno anche ulteriori motivazioni vista la sconfitta rimediata all’andata contro la formazione di coach Evangelisti. A commentare i prossimi impegni dei rossoblu e gli obiettivi futuri della formazione senese è il vice capitano della Stosa Giulio Bartoletti (nella foto), assolutamente determinante nelle ultime uscite dello scorso anno. "Dopo qualche giorno di riposo che era necessario dopo l’ottima prima parte di stagione – commenta il playmaker virtussino – siamo tornati in palestra con il piglio giusto per ritrovare la condizione e prepararci al meglio al match che ci attende domenica contro Arezzo. Sappiamo che sono una squadra forte e di talento, reduce da un periodo positivo nel finale di anno scorso visto che nell’ultima gara prima della sosta hanno battuto Cecina, che fino a quel momento era stata la formazione migliore del campionato. Saranno certamente determinati a continuare nel loro percorso positivo, ma da parte nostra dovremo essere bravi a far valere i nostri punti di forza ed il fattore campo per prenderci i 2 punti anche se sappiamo che sarà molto difficile. Nella prima parte di stagione - conclude Bartoletti - abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e competitiva per cui nella seconda parte che sta per cominciare dovremo cercare di portare sul parquet quello che sappiamo fare, le nostre certezze. Dobbiamo continuare a lavorare forte in palestra durante la settimana per arrivare pronti la domenica affrontando partita dopo partita. In questo momento siamo primi in classifica, l’obiettivo è quello di provare a rimanerci o comunque chiudere la prima fase tra le prime 4". Al PalaCorsoni al termine dell’incontro con Arezzo arriverà anche la befana rossoblu che consegnerà una sorpresa a tutti i bambini presenti al palazzetto.