Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus gioca a Genova: nel mirino il play gold. Braccagni avverte: "Sestri in forma, partita insidiosa»

Nella terzultima giornata della prima fase di serie B interregionale va in scena il testacoda tra la prima della classe e l’ultima. Alle 18 di oggi pomeriggio la Stosa Virtus scende in campo a Genova al Palazzetto Lago Figoi contro la Pallacanestro Sestri (diretta della partita sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus).

Si tratta di una partita importante per i rossoblù perché una vittoria potrebbe significare qualificazione matematica al play gold. Nonostante ciò che dice la classifica si tratta di un match dalle tante insidie per la formazione senese. Sestri, che con il cambio di allenatore e l’innesto di un paio di elementi di valore ha trovato una quadratura tecnica, nell’ultimo turno è andata a vincere sul parquet di Cecina, imponendosi con 20 punti di scarto. Una vittoria che ha fatto scalpore e che dimostra la solidità ritrovata di una squadra che nella seconda fase andrà alla ricerca della salvezza. La Stosa è dunque attesa da un match non semplice ma per Olleia e soci è troppo importante conquistare un successo che blinderebbe la qualificazione nei primi 4 posti e darebbe certamente molta energia e fiducia in vista dei due successivi scontri diretti contro Quarrata e Cecina che definiranno la posizione dei rossoblu nella griglia della seconda fase. "Sarà una partita piena di insidie, perché loro vengono da una bella vittoria a Cecina e arrivano alla sfida in grande fiducia – afferma l’assistant coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) – È una partita che si preannuncia molto difficile, dovremo stare molto attenti. Sestri é una buona squadra, molto fisica e che nelle ultime uscite ha messo in campo buone prestazioni; oltre alla vittoria a Cecina sono riusciti a dare del filo da torcere a tutti a dispetto della classifica. Noi arriviamo alla partita in grande fiducia, vogliamo portare a casa i due punti che ci darebbero una bella spinta per chiudere tra le prime quattro. La vittoria di domenica scorsa contro Legnaia ci ha dato grande morale, abbiamo lavorato bene in settimana e andremo là decisi a portare via due punti".