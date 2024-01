Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus lancia l’assalto dell’Amen Arezzo. Ceccarelli: "Non ripetiamo gli errori dell’andata»

Torna in campo oggi pomeriggio dopo la lunga sosta natalizia la Stosa Virtus, impegnata nella quarta giornata di ritorno di serie B interregionale. Alle 17,30 al PalaCorsoni i rossoblu di coach Maurizio Lasi tornano a giocare davanti al proprio pubblico per affrontare la Amen Arezzo, che all’andata giocó un brutto scherzo ai senesi battendo meritatamente Olleia e soci in quella che al momento è l’unica sconfitta esterna stagionale della Stosa.

La Virtus, nel suo ruolo di capolista provvisoria del girone, è chiamata a proseguire l’ottimo percorso compiuto fino a questo momento. Di fronte ai senesi c’è una squadra in fiducia, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite tra le quali il prestigioso scalpo della ex capolista Cecina, battuta nell’ultimo impegno del 2023. La Stosa vuole riprendere il discorso interrotto nell’ultimo impegno dello scorso anno a Castelfiorentino. Per i rossoblu, che hanno trascorso una buona settimana dal punto di vista degli allenamenti, c’è un primo posto da difendere dall’attacco delle inseguitrici e comunque l’obiettivo della qualificazione alla seconda fase in una delle prime 4 posizioni della classifica.

"Sarà una partita particolare - commenta l’assistant coach della Stosa a Edoardo Ceccarelli - perché di rientro dalle feste sono sempre partite difficili da leggere, almeno all’inizio. Loro sono un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata vincendo meritatamente. Sono guidati dal playmaker Toia, probabilmente uno dei migliori della categoria, e hanno degli esterni di assoluta qualità, al quale aggiungono un giocatore come Iannicelli che può dare loro una dimensione sia interna che sugli esterni. Dovremo essere molto preparati sulle loro situazioni e le loro qualità - conclude Ceccarelli - e dovremo fare il meglio possibile per non commettere gli errori dell’andata e portare la partita su quelli che sono i nostri binari". Al termine del match per tutti i bambini presenti alla partita arriverà la Befana rossoblù.