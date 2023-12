Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus sull’ostico parquet di Castelfiorentino

Nell’ultimo impegno del 2023 la Stosa va a caccia della vittoria sull’ostico parquet di Castelfiorentino. Questa sera alle 21 (diretta integrale della gara sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) i rossoblu di coach Lasi scendono in campo al PalaRoosvelt per provare a chiudere l’anno con un successo. È stata una cavalcata straordinaria quella della Virtus nell’anno che sta per chiudersi: prima la meritata promozione in B ottenuta nel mese di giugno e poi l’ottimo cammino nel nuovo campionato che vede in questo momento la Stosa in vetta alla classifica insieme a Cecina. Tra i rossoblù e la possibilità di chiudere il 2023 in vetta al campionato c’è però di mezzo il Solettificio Manetti e il suo strano ruolo di ammazza grandi.

La Stosa arriva però all’impegno odierno con grande fiducia dopo le due nette vittorie ottenute negli scontri diretti con San Miniato e Spezia. Di sicuro la formazione rossoblu, dopo la sorprendente vittoria di Castelfiorentino a Cecina, non correrà il rischio di sottovalutare un impegno certamente molto complicato nonostante ciò che dice la classifica attuale. "Noi veniamo da due buone partite - commenta l’assistant coach senese Edoardo Ceccarelli- la trasferta a San Miniato e la partita in casa con Spezia non erano affatto facili ma abbiamo giocato due ottime gare sia in attacco che in difesa, giocando con ordine. Sicuramente ci approcciamo alla sfida con la giusta fiducia e determinazione. Castelfiorentino viene dalla vittoria a Cecina, sappiamo che è una squadra molto pericolosa con dei ragazzi che conosciamo bene e che sanno giocare a basket. Dovremo essere più che preparati - conclude Ceccarelli - per una partita che sarà sicuramente ben più tosta di quanto la classifica possa far pensare".