Basket Serie B Interregionale. L’Abc cade contro Basket Aretina. Passivo pesante, ora si fa dura

Basket Aretina 82Abc Castelfiorentino 60

BASKET ARETINA: Toia 2, Nica 2, Iannicelli 10, Marcantoni, Dal Pos 8, Buzzone 27, Lemmi 8, Prenga 16, Vagnuzzi 2, Kader, Terrosi, Bischetti 7. All.: Fioravanti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 3, Rosi 2, Lazzeri n.e., Ticciati 3, Corbinelli 10, Cicilano, Falaschi 5, Azzano 4, Nnabuife 10, Cantini 4, Gutierrez 19. All.: Manetti.

Arbitri: Franceri di Savona ed Emmanuele di Genova.

Parziali: 26-23; 45-36; 65-45.

AREZZO – Dalle stelle alle stalle in tre giorni. Dopo la prestazione compatta in casa col Costone Siena, infatti, ad Arezzo l’Abc rivede i ‘fantasmi’ che, nonostante la consapevolezza della posta in palio, le impediscono di trovare continuità e dare una svolta al proprio percorso. Dopo una prima frazione equilibrata i padroni di casa prendono in mano l’inerzia nel secondo tempino e affondano la sterzata decisiva in un terzo quarto a senso unico (20-9 il parziale di questi dieci minuti). Un accenno di reazione arriva all’inizio dell’ultimo quarto, quando i gialloblu ritrovano l’intensità difensiva e recuperano un paio di palloni che innescano il mini break a firma Falaschi e Azzano (65-49). Un breve sussulto su cui non si lascia impensierire Arezzo che al contrario, solida sul proprio vantaggio, amministra senza patemi fino alla sirena. La coralità offensiva e la solidità difensiva che avevano caratterizzato l’ultima prestazione gialloblu restano purtroppo un ricordo appeso al PalaBetti, nella speranza che nei pochi giorni che la separano dalla partita di domenica prossima con Legnaia (palla a due alle 21 a Castelfiorentino), l’Abc possa nuovamente ritrovarle.