Basket Serie B interregionale. L’Abc non riesce ancora a uscire dal tunnel. Quinta sconfitta consecutiva: fatale il secondo quarto

ABC Castelfiorentino 59 Quarrata 77

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 12, Rosi, Lazzeri 4, Ticciati 3, Corbinelli n.e., Cicilano n.e., Viviani, Falaschi 15, Azzano 1, Nnabuife, Cantini 2, Gutierrez 22. All. Manetti.

DANY BASKET QUARRATA: Angelucci 13, Artioli 6, Nyuol, Balducci 9, Molteni 12, Bortnikovs 3, Regoli 14, Pieralli, Antonini 14, Babovic, Tiberti 6. All. Tonfoni.

Arbitri: Sposito di Livorno e Franceri di Savona.

Parziali: 16-23; 24-46; 42-63.

CASTELFIORENTINO – Quinta sconfitta consecutiva per l’Abc, superata 59-77 al Pala Betti da Quarrata. Fatale ai gialloblu valdelsani un pessimo secondo quarto, dove gli ospiti hanno preso il largo per poi restare saldamente in controllo al rientro dagli spogliatoi e chiudere i giochi nella ripresa. Un finale frutto di percentuali al tiro e scelte offensive sicuramente rivedibili da parte dei ragazzi di coach Manetti che, unite ad una difesa incapace di contrastare la fisicità ospite, hanno fatto emergere una gara a senso unico.

Dopo un iniziale botta e risposta Quarrata piazza il primo allungo (8-16), contenendo poi sempre i tentativi di rimonta locali, soprattutto con Gutierrez, Falaschi e Lazzeri, per andare al primo riposo sul 16-23. Il parziale di 0-9 (16-32) con cui si apre il secondo tempino è il preludio all’allungo definitivo dei pistoiesi, che i 4 punti in fila di Ciano rallentano appena (24-46 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi l’Abc non riesce a frenare l’avanzata biancoblu e dal canto suo si affida a soluzioni per lo più estemporanee e a qualche giocata personale di Gutierrez che però non bastano a sorprendere gli ospiti (42-63 al 30’). Un mini-break in avvio di quarta frazione, dettato da una maggiore intensità difensiva, riporta l’Abc a meno 15 (48-63), ma due canestri dalla lunga distanza di Angelucci e Antonini permettono a Quarrata di tornare al 35’ a più 20. I pistoiesi possono così gestire i minuti finali senza patemi, chiudendo sul più diciotto alla sirena conclusiva. Dopo qualche scintilla che sette giorni fa al PalaEstra di Siena aveva fatto intravedere uno spiraglio di reazione, l’Abc Solettificio Manetti è quindi piombata di nuovo nella cupezza che ha contraddistinto le ultime uscite gialloblu.