Basket Serie B Interregionale. L’Abc compie l’impresa. Sconfitta la capolista

BASKET CECINA

94

ABC CASTELFIORENTINO

102

BASKET CECINA: Del Monte 2 (11, 00), Milojevic 21 (713, 12), Belli, Mazzantini 10 (12, 11), Carlotti 4 (24, 00), Bruni 7 (15, 14), Pistillo 14 (13, 46), Turini 19 (55, 17), Pistolesi 13 (57, 01), Dalle Ave (01, 00), Pedroni 4 (14, 05).

All. Da Prato. Ass. Corbinelli.

ABC MANETTI: Rosi (01, 01), Lazzeri 2 (11, 00), Lilli ne, Corbinelli ne, Pucci 20 (513, 22), Viviani ne, Scali 16 (36, 35), Nepi 28 (1014, 02), Cantini 4 (01, 00), Nannipieri 11 (34, 11), Belli 21 (25, 58). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 27-27, 54-48 (27-21), 69-73 (15-25), 94-102 (25-29)

Totali: 2445 (53 per cento) da due, 58 (63 per cento) da tre, 2127 (78 per cento) ai liberi.

Arbitri: Montano di Siena, Sposito di Livorno.

CECINA - L’Abc Solettificio Manetti compie l’impresa di giornata vincendo in casa contro la temutissima capolista Basket Cecina. Al PalaPoggetti i gialloblu hanno dato vita ad una prestazione perfetta, quella che serviva, per tanti motivi. Nel 94-102 finale sono racchiusi quaranta minuti di testa, cuore e carattere. I valdelsani fanno festa, si godono il successo senza però perdere concentrazione e obiettivi.