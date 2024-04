Basket Serie B Interregionale. L’Abc rispetta i pronostici. I gialloblu conquistano la salvezza

CAMPUS PIEMONTE

79

ABC MANETTI

96

CAMPUS PIEMONTE: Mobio 12, Makke 21, Feliciangeli 6, Erhaghewu 21, Dokic, Rinaldin 3, Petrushevski 4, Osarenkhoe ne, De Carolis, Caporaso, Camara 2, Lomtadze 10. All. Jacomuzzi, Gaudio.

ABC MANETTI: Lazzeri 3, Corbinelli 9, Pucci 9, Viviani 2, Zaiets 14, Scali 8, Nepi 15, Cantini 2, Nannipieri 10, Ticciati, Delli Carri 7, Belli 17. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, D’Errico di Grugliasco.

Parziali: 24-33, 40-57 (16-24), 55-75 (15-18), 79-96 (24-21)

CORNELIANO D’ALBA - L’Abc Solettificio Manetti può esultare, resterà in serie B. All’ultima giornata della seconda fase i ragazzi di Samuele Manetti vanno a prendersi la salvezza a Corneliano d’Alba. Al termine di una sfida sempre amministrata, e grazie ad una prestazione solida, l’Abc chiude i giochi sul 79-96 e festeggia la permanenza in serie B senza dover passare dalla lotteria playout. Lo stesso coach Manetti ha subito detto la sua dopo questo importante traguardo raggiunto.

"Il merito di questo risultato è tutto dei ragazzi – spiega – . È stata sicuramente una stagione difficile e quello che io ho chiesto due mesi fa, oltre alla capacità di tenere alte concentrazione e intensità, è stato arginare i pensieri negativi e guardare oltre le difficoltà, cosa che ogni singolo giocatore ha fatto, con voglia ed umiltà". Poi ha aggiunto: "Per quanto mi riguarda sono felicissimo di aver avuto questa opportunità e di aver raggiunto questa traguardo con la maglia dell’Abc, che per me è casa. Un percorso bellissimo e gratificante per il quale ringrazio i miei compagni di viaggio e tutti i ragazzi, che si sono assolutamente meritati questo risultato".