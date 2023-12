Basket Serie B Interregionale. L’Abc spaventa la Virtus Siena. Ma alla fine si deve arrendere

abc castelfiorentino

76

virtus siena

93

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi, Lazzeri 8, Lilli n.e., Corbinelli 6, Pucci 19, Viviani n.e., Nepi 21, Cantini, Nannipieri 5, Belli 17. All. Angiolini.

VIRTUS SIENA: Berardi n.e., Bolis, Bartoletti 20, Dal Maso 6, Bruttini n.e., Laffitte 9, Olleia 5, Costantini 15, Calvellini 19, Chierchini n.e., Diminic 14, Lombardo 5. All. Lasi.

Arbitri: Corso di Pisa e Nocchi di Vicopisano.

Parziali: 33-14; 48-37; 63-65.

CASTELFIORENTINO – L’Abc tiene testa per tre quarti alla capolista Virtus Siena, poi crolla nell’ultimo parziale. Nei primi due parziali i gialloblù castellani appaiono addirittura in pieno controllo (più 11 all’intervallo lungo), ma al rientro in campo dagli spogliatoi iniziano a farsi sentire la stanchezza, i problemi di falli e le rotazioni ridotte, oltre ad una Virtus Siena che alza il ritmo e piazza il break che gira definitivamente l’inerzia del match. Il 76-93 finale del Pala Betti fa calare il sipario su questo 2023 tutto in salita per belli e compagni, che per questa sfida hanno ben poco da recriminare. Priva anche di Scali, l’Abc ha letteralmente dominato le prime due frazioni, salvo poi abbassare l’intensità nella ripresa, quando la stanchezza e i problemi di falli nel reparto lunghi concorrono a far girare la partita dalla parte di Siena, che comunque cambia marcia e fa sua la posta in palio con un sontuoso quarto finale. Adesso, dopo la sosta natalizia, l’Abc tornerà in campo domenica 7 gennaio a La Spezia.