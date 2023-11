Basket Serie B Interregionale. Lasi applaude la sua Stosa. Ora la capolista Use Empoli

Il successo ottenuto mercoledì dalla Stosa contro Lucca sul parquet di Ponte Buggianese ha un peso specifico molto elevato. In primis per il valore di un avversario che ha cominciato benissimo la stagione e che può rivelarsi una delle sorprese del campionato, in secondo luogo perché ha permesso alla Virtus di portare a casa 2 punti d’oro per la classifica ed una buona dose di ottimismo in vista del prossimo incontro che vedrà i senesi opposti alla capolista Use Empoli. Arrivare a domenica con entusiasmo e con una classifica che comincia a sorridere è senza dubbio una buona notizia per la squadra rossoblu.

"È una vittoria molto importante per noi quella ottenuta sul parquet della BCL - ha commentato coach Maurizio Lasi (nella foto) - L’abbiamo vinta in difesa e di squadra, con tutti i ragazzi che hanno messo un mattoncino partecipando fattivamente al successo. Siamo stati molto bravi a mantenere la concentrazione dopo un inizio un po’ stentato. Dopo però abbiamo preso in mano la partita grazie all’intensità che abbiamo messo in difesa ed al ritmo in attacco. Lucca ha cercato di rientrare in partita nel finale, ma in quel frangente siamo stati molto bravi noi a mantenerli sempre a qualche punto di distanza e quando sono andati sul +2 a ribaltare subito inerzia e punteggio. Si tratta di una vittoria veramente molto importante - ha concluso il coach - sia per lo spirito di squadra che stiamo costruendo che per la nostra classifica".

Adesso i rossoblù attendono la visita della capolista Use Empoli nell’ultimo impegno del trittico di gare racchiuse in una settimana. L’obiettivo dei virtussini è quello di provare a finire alla grande il mini ciclo di partite per dare un segnale forte al campionato. Al cospetto dei senesi domenica al PalaCorsoni ci sarà la formazione più accreditata del girone, un roster forte e costruito per primeggiare con il giocatore senza dubbio di maggior valore dell’intera serie B interregionale, vale a dire Guido Rosselli che a 40 primavere e con alle spalle una carriera da protagonista in serie A è l’autentico leader della formazione allenata da coach Valentino.