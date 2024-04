Basket, Serie B interregionale. L’Etrusca vince ancora: "Una stagione super»

Si chiude con una vittoria interna la straordinaria stagione della La Patrie Etrusca San Miniato che supera il Sette Laghi Gazzada di Varese col punteggio di 83-80. Un successo casalingo per onorare un’annata andata oltre le più rosee aspettative. "All’inizio di stagione nessuno avrebbe scommesso che San Miniato avrebbe mantenuto la categoria di B Interregionale per aver costruito un ’roster’ troppo giovane per la categoria – commenta la dirigenza - basti pensare che il giocatore ’più anziano’ era ed è tuttora il capitano Stefano Capozio con i suoi 25 anni. Invece la salvezza è stata raggiunta con 12 giornate di anticipo, con la sfrontatezza e l’inconsapevolezza della gioventù di squadra che ci portava a vincere gare esterne come a Siena e La Spezia per poi soccombere tra le mura amiche. Alla fine abbiamo meritatamente conquistato la 4° posizione in Regular season accedendo alla fase play in Gold e solo per un soffio ci è sfuggita di mano la qualificazione ai play-off, ma nonostante tutto resta una stagione fantastica che ha visto migliorare tutti i nostri giovani atleti specialmente quelli classe 2007 e 2008. Un ringraziamento particolare va allo staff Gabriele Martelloni (capo allenatore), Simone Latini e Andrea Meucci (assistenti), Federico Carmignani (preparatore atletico) e Francesco Scorzoso (fisioterapista) che hanno fatto lavorare molto bene i ragazzi in palestra migliorando le loro prestazioni giorno per giorno. Del resto l’ambiente di San Miniato è una palestra di crescita per gli atleti che sono passati da Fontevivo per poi accedere a serie di maggior prestigio". "Da domani – conclude la dirigenza – l’Etrusca sarà già al lavoro con i responsabili tecnici Andrea Stefanelli e Marco Mosi unitamente alla Presidenza per portare avanti il progetto green cercando nuovi giovani atleti e promesse del basket da inserire nel cotesto di squadra in una San Miniato che guarda con molta attenzione ai giovani e si impegna per la loro crescita".

Stefania Ramerini