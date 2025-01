Basket Serie B Interregionale. L’Use inaugura alla grande il 2025. Prestazione da manuale con Spezia

Use Empoli 94 Spezia 67

USE COMPUTER GROSS: Giannone 18, Baldacci 1, Baccetti 2, Sesoldi 4, Rosselli 23, Ramazzotti 8, De Leone 9, Quartuccio 1, Tosti 1, Marini, Regini, Maric 27. All.: Valentino

SPEZIA BASKET CLUB: Carpani 11, Ramirez 6, Vespa, Gogishvili 4, Merlo 9, Loschi 16, Morciano 10, Tedeschi 2, Dias 9. All.: Mori

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 25-18; 41-33; 65-48

EMPOLI – Inizio di 2025 con i fiocchi per l’Use, che con una prestazione praticamente perfetta annichilisce una squadra di talento come Spezia e si mantiene nei quartieri alti della classifica. Il tutto finendo con cinque ragazzi del vivaio in campo, ragazzi che, nel momento del bisogno, rispondono presente spazzando via i dubbi e le paure che avevano turbato la notte di Luca Valentino, costretto a rinunciare a Mazzoni, con capitan Sesoldi influenzato e Quartuccio alle prese con un problema al ginocchio. Un successo costruito su una difesa quasi impenetrabile e sigillato dai suoi giocatori di maggior spessore come Rosselli, che ha chiuso in doppia cifra per numero di punti (23), assist (10) e rimbalzi (12), Maric (miglior realizzatore con 27 punti) e Giannone che oltre a limitare il pericolo Loschi mette a referto 18 punti. Riavvolgendo il nastro della partita a iniziare meglio è Spezia, ma l’Use risponde con un parziale di 8-0 e trascinata da Maric, Giannone, Ramazzotti e Rosselli vola a più dieci (25-15), salvo poi chiudere il primo quarto sul 25-18. Il secondo tempino è l’unico equilibrato (finirà 16-15) ed è il solo nel quale, dopo il più tredici di Baccetti, Spezia torna sul meno cinque prime che la tripla di Rosselli mandi tutti al riposo lungo sul 41-33. Al rientro dagli spogliatoi in campo c’è solo l’Use: Maric diverte e si diverte mettendo il più ventidue ed un numero di Ramazzotti dopo la tripla di Rosselli manda le squadre all’ultimo riposo sul 65-48. L’ultimo quarto è di normale amministrazione per la squadra di Valentino, che concede minuti a tutti i più giovani: oltre a Ramazzotti partecipano alla festa Tosti, Regini, Marini e Baldacci.